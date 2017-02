Oscargenomineerden verenigen zich tegen Trump

"Namens alle genomineerden willen we unaniem en met klem onze afkeur uitspreken tegen een klimaat van fanatisme en nationalisme dat we vandaag de dag zien in de Verenigde Staten en veel andere landen, onder delen van de bevolking en het ergst van allemaal, onder leidende politici", begint de verklaring van de zes filmmakers.

De Deense Martin Zandvliet (genomineerd met Land of Mine), de Zweedse Hannes Holm (A Man Called Ove), De Iraanse Asghar Farhadi (The Saleman), De Duitse Maren Ade (Toni Erdmann) en de Australische Martin Butler en Bentley Dean (Tanna) vinden dat er veel angst heerst doordat mensen worden onderverdeeld naar ras, religieuze overtuiging en seksuele oriëntatie. ''Deze muren houden mensen tegen iets simpels maar fundamenteels te ervaren: dat we allemaal niet zo verschillen.''

Het maakt volgens de regisseurs niet uit wie er zondag naar huis gaat met de Oscar voor best buitenlandse film. "We weigeren te denken in termen van grenzen. We vinden dat er geen beste land, gender, religie of kleur is", aldus het zestal.

"We dragen deze award op aan alle mensen, artiesten, journalisten en activisten die werken aan meer eenheid en begrip en die de waarden van vrijheid van meningsuiting en menselijke waardigheid hoog in het vaandel hebben staat. Het is belangrijker dan ooit om deze waarden te beschermen."