1,7 miljoen kijkers voor The Voice Kids

Met die cijfers is het één van de best bekeken programma's van de avond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. The Voice Kids begon vrijdag aan het zesde seizoen. Net als vorig jaar bestaat de jury uit Marco Borsato, Ali B. en Ilse DeLange.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur wist meer kijkers (2,3 miljoen) te trekken dan The Voice Kids. Verder keken 1,3 miljoen mensen naar RTL Late Night, dat Ed Sheeran te gast had, en ruim 1,1 mensen stemden af op NPO1 voor de eerste aflevering van de thrillerserie The Night Manager met Tom Hiddleston en Hugh Laurie.