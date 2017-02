Charles steunt plan aanpak grijze eekhoorns

De prins van Wales staat volgens The Times achter een plan van de Planten- en Dieren Gezondheidsdienst (APHA) om de grijze eekhoorns via hun voedsel op grote schaal een anticonceptiemiddel toe te dienen.

Prins Charles, die drie jaar geleden een 'Eekhoorn Akkoord' sloot met verschillende organisaties om de grijze eekhoorns een halt toe te roepen, zou het idee steunen omdat de schadelijk geachte dieren niet gedood hoeven worden maar zich ook niet meer voortplanten. Wetenschappers verwachten dat de eekhoornpopulatie in een paar jaar tijd kan worden teruggebracht van 3,5 miljoen tot minder dan 300.000.

Grijze eekhoorns zijn niet inheems, maar komen uit Amerika. De diertjes zijn sterker dan de rode eekhoorns die voor hun komst het rijk alleen hadden. De grijze eekhoorns dragen een virus waartegen de rode beestjes geen weerstand hebben. Volgens schattingen zijn er nog maar 140.000 over. Ook zijn de grijze eekhoorns schadelijk voor berkenbomen, waarvan ze de schors afscheuren waardoor de bomen vatbaar zijn voor ziekten.

Er is nog wel geld en veel onderzoek nodig alvorens het orale anticonceptiemiddel voldoende is getest en ontwikkeld en klaar is voor gebruik, waarbij gedacht wordt het in chocoladepasta te mengen waar de grijze eekhoorns kennelijk dol op zijn.