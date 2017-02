The Weeknd claimt alle eer in Ziggo Dome

Hoewel meervoudig Grammy Award-winnaar Abel Tesfaye (net 27) in eerste instantie nauwelijks boven het gegil en de seismische bas uitkwam, liet hij gaandeweg horen dat hij inderdaad klaar is voor zijn eerste solo wereldtournee, de Legend of the Fall 2017 World Tour. Vooral bij tragere tracks zoals Ordinary Life en Die For You, kwam zijn hoge tenor á la Michael Jackson goed tot zijn recht.

Bij het publiek met een gemiddelde leeftijd van begin twintig leek The Weeknd, die eerder samenwerkte met onder meer Ed Sheeran en Beyoncé, gisteravond niks fout te kunnen doen. De Canadese zanger heeft zelf ook al behoorlijk wat hits op zijn naam, waarvan zijn co-productie met Daft Punk Star Boy (tevens naam van zijn derde studioalbum) de meest recente. Dat nummer brak records door binnen een week meer dan 17 miljoen keer te worden gestreamd.

Ook oudere succesnummers als Can’t Feel My Face (inmiddels 673 miljoen streams op Spotify!), Often en The Hills werden gillend en dansend verwelkomd in Amsterdam.

Onder een gigantische driehoekige lichtconstructie, die deed denken aan een retro Star Wars-ruimteschip, bleef The Weeknd onvermoeibaar op en neer rennen over een catwalk middenin de zaal. Een dansroutine kon je het niet noemen - dansen was voor het publiek - maar indrukwekkend was het wel zo zonder pauze en zonder slok water.

De show zelf bleef wat monotoon. Het ‘ruimteschip’ bewoog van boven naar beneden en veranderde van vorm en kleur, maar daar bleef het bij. Leden van zijn kleine band (het achtergrondkoor kwam van een bandje) bleven slechts silhouetten op het podium. Deze show draaide maar om één iemand. Iemand die zelf lang genoeg in de schaduw had gestaan, totdat rapper Drake een paar jaar terug wat nummers van hem deelde op internet.

Met zijn stem en uithoudingsvermogen zat het goed, op showvlak zijn er nog wel wat punten te behalen voor de jonge R&B-sensatie. De interactie bleef vrij minimaal. The Weeknd richtte zijn microfoon naar het publiek dat moeiteloos zijn lyrics afmaakte, maar verder dan een keer of tien keer de naam van de hoofdstad roepen ging hij niet.

Wilde The Weeknd bewijzen dat zijn microfoon wel degelijk aanstond? Was het een blijk van erkenning richting het Nederlandse publiek dat hem al jaren support? “Amsterdam, jullie zijn er altijd voor me geweest. Ik zal hier altijd zoveel mogelijk terug blijven komen.”

Wie ook naar Amsterdam was gekomen, was zijn nieuwe vriendin Selena Gomez. De zangeres en met 111 miljoen volgers verreweg de meest gevolgde persoon op Instagram, was vrijdag in het vliegtuig gestapt om het Nederlandse optreden van haar lover bij te wonen. Ze plaatste gisteravond laat een foto waarop te zien is hoe ze met de hooggehakte voetjes omhoog toekijkt vanuit de soundbooth.

Op 'lips like Angelina' moet berucht vrouwenverslinder The Weeknd misschien nog even wachten, maar iets anders wat hij zingt in zijn nummer Party Monster was gisteravond voor hem alvast binnen handbereik: '...like Selena, ass shaped like Selena'.