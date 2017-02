Zwangere Natalie Portman niet naar Oscars

"Door mijn zwangerschap ben ik niet in staat om aanwezig te zijn bij de Independent Spirit Awards en de Academy Awards" laat Natalie in een bericht aan The Hollywood Reporter weten.

Ze vervolgt: "Ik ben erg blij om geëerd te worden naast mijn collega-genomineerden en wens hen allen een prachtig weekend."

De 35-jarige actrice is genomineerd voor de Oscar Beste Actrice voor haar vertolking van voormalig first lady Jackie Kennedy in de biografische film Jackie.

Natalie verwacht haar tweede kind met haar man Benjamin Millepied. Samen hebben ze al een zoontje, genaamd Aleph (5).