Kleding Nicki Minaj uit assortiment Kmart

"Kmart is trots dat we de eerste retailer waren met een eigen kledinglijn van Nicki Minaj. Van de ontwerpfase tot aan de presentatie in de winkels hebben we drie jaar lang een positieve relatie met Nicki Minaj en haar team gehad", zegt de woordvoerder van de keten tegen Billboard. "Het samenwerkingsverband is beëindigd. We willen Nicki Minaj hartelijk bedanken en wensen haar succes in de toekomst."

Op de website van Kmart is de resterende kleding van Nicki Minaj in de uitverkoop met kortingen oplopend tot 40 procent van de oorspronkelijke prijs.