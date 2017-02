Amerikaanse acteur Bill Paxton (61) overleden

Volgens The Guardian is de acteur zaterdag overleden aan complicaties van een hartoperatie. Zijn familie laat aan People weten: "Met pijn in het hart moeten we het nieuws delen dat Bill Paxton is overleden aan complicaties die opgetreden zijn tijdens een operatie."

Bill speelde vier decennia lang talloze rollen, waaronder een bijrol in Titanic, maar was ook te zien in Aliens en Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont. Hij speelde in tientallen films en televisieseries. Hij werd onder andere voor enkele rollen genomineerd voor een Golden Globe en een Emmy.

Bill laat twee kinderen en een vrouw achter, waarmee hij ruim dertig jaar getrouwd was.