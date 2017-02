"De laatste keer dat ik met Jimmy sprak was vlak voordat hij aankondigde de presentatie te gaan doen" vertelt de 43-jarige Neil aan People.

Hij vervolgt: "Ik was in Los Angeles om een kindershow te doen voor de Aids-stichting. Ik zag hem daarna en zei: 'ga je het doen of wat? Jouw show is op ABC, de uitreiking is op ABC..' maar hij zei: 'Nee, ik ga het niet doen'. Een week later kondigde hij aan het wel te doen."

Ondanks dat Jimmy niet eerlijk is geweest zegt Harris, die in 2015 zelf de grote awardshow heeft gepresenteerd, dat hij er van overtuigd is dat de talkshowhost het fantastisch gaat doen. "Ik kan niet gelukkiger zijn dan dit, ik kan niet wachten om te zien wat hij doet" laat Neil weten, waaraan hij toevoegt dat hij hoopt dat de 49-jarige komiek een musicalnummer zal doen. "Ik hoop dat hij zijn tapschoenen mee heeft.. Ik hoop dat hij een tapnummer doen, vanwege La La Land. Ik ga er vanuit dat Jimmy veel zal zingen en dansen, maar hij kan ons nog flink verrassen."