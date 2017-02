Oscar beste film gaat toch naar Moonlight

De meeste prijzen, zes stuks, gingen naar La La Land. De musical, die vertelt over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, kreeg onder meer de beeldjes voor beste actrice (Emma Stone), muziek en camerawerk. Ook de 32-jarige regisseur Damien Chazelle won een beeldje; hij vestigde een record als jongste winnaar in deze categorie ooit.

De show had een bizarre finale, toen acteur Warren Beatty in eerste instantie zei dat La La Land de Oscar voor beste film had gewonnen. Terwijl regisseur Chazelle al aan zijn dankwoord bezig was, bleek Beatty de verkeerde titel te hebben voorgelezen. Voor zover bekend is bij deze categorie nog nooit zo’n vergissing gemaakt.

Einzelgänger

La La Land had veertien nominaties, een recordaantal. Twee beeldjes gingen naar het oorlogsdrama Hacksaw Ridge (beste montage en geluidsmixage). Het drama Manchester by the Sea, over een einzelgänger die opeens voor zijn neefje moet zorgen, werd bekroond met de prijzen voor beste acteur (Casey Affleck) en beste originele scenario.

De enige Nederlandse genomineerde dit jaar, regisseur Michael Dudok de Wit, won geen prijs voor zijn spirituele animatiefilm The Red Turtle. In plaats daarvan ging het beeldje in deze categorie naar de Disney-film Zootropolis, een modern sprookje over diversiteit. Ook de thriller Elle van regisseur Paul Verhoeven, die kans maakte op een prijs in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol (Isabelle Huppert), viel buiten de prijzen.

Bedanktoespraken

Met twee acteursprijzen voor donkere acteurs (naast Mahershala Ali won ook Viola Davis voor haar rol in het drama Fences) nam de Academy dit jaar revanche voor de kritiek van de afgelopen jaren dat donkere acteur genegeerd leken te worden. Verder predikten veel winnaars in hun bedanktoespraken voor diversiteit en tolerantie. Echt harde woorden richting Donald Trump ontbraken, al refereerde presentator Jimmy Kimmel wel een aantal maal aan de Republikeinse president.

De Iraanse film The Salesman won de prijs voor beste buitenlandse film. Het is de tweede maal dat Ashgar Farhadi een Oscar wint; eerder won hij al voor het drama A Separation. The Salesman vertelt over een koppel waarvan de relatie onder druk komt te staan als zij hun appartement moeten verlaten tijdens werkzaamheden.

Inreisverbod

Farhadi was niet bij de uitreiking aanwezig. Hij mocht in eerste instantie niet naar de VS reizen vanwege het inreisverbod van president Trump. Iran behoorde tot de zeven landen die volgens Trump een substantiële dreiging voor de VS vormden.

Farhadi liet een statement voorlezen waarin hij stelde “uit respect voor mijn landgenoten niet aanwezig te zijn. Het inreisverbod van Trump verdeelt de wereld in ons en de vijand. Het creëert angst, agressie en oorlog en valt de mensenrechten aan van mensen in landen die aangevallen zijn door vijanden. Filmmakers doorbreken stereotypen van nationaliteit en geloof. Zij creëren empathie, en dat hebben we in deze tijd harder nodig dan ooit.”

De statement van Farhadi kreeg een staande ovatie. De prijs voor beste buitenlandse film ging niet naar de Duitse komedie Toni Erdmann, die lange tijd al favoriet gold. In deze film speelt de Nederlandse actice Hadewych Minis een bijrol.