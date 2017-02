premium

Carey en Bieber zingen voor jarige Mayweather

45 min geleden

Speciaal voor de 40e verjaardag van bokser en wereldkampioen Floyd Mayweather gaf Mariah Carey zaterdagavond een kort optreden. Ze zong Happy Birthday voor de bokser. Ook Justin Bieber klom even op het podium en zong zijn hitsongs Where Are U now en What Do You Mean voor Mayweather en de 1300 aanwezige gasten.