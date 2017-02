"De spanning is een beetje uit het huwelijk", aldus een bron tegen Women's Day. "Ze spenderen veel tijd apart van elkaar de laatste maanden en ze blijken dat geen probleem te vinden", vervolgde de ingewijde.

Een andere bron laat weten dat Deborra-Lee het volste vertrouwen in de relatie heeft en dat Hugh gewoon last heeft van een midlifecrisis. De 48-jarige acteur is de laatste tijd vaak op stap met de 29-jarige Zac Efron. De twee bezochten afgelopen tijd veel sportwedstrijden en feestjes. Ook op Instagram is Jackman niet veel te zien in het bijzijn van zijn vrouw.

Jackman deed via zijn manager de berichtgeving van het tijdschrift af als "complete onzin".