"Deze dag kreeg een vreemde wending. Ik werd wakker met buikpijn. Een paar uur later en ik ben een blinde darm lichter!", schreef de zanger bij een foto in zijn ziekbed op Instagram. "Oscars kijken vanuit mijn kamer!", vervolgde Bass. Hij kan vanuit bed zijn voormalige *NSYNC-collega Justin Timberlake aanmoedigen, die is genomineerd voor een Oscar voor beste song voor een speelfilm met het nummer Can't Stop The Feeling.

De 37-jarige zanger bedankte ook zijn echtgenoot, Michael Turchin, die hem steunde. "Mijn man is geweldig", schreef het voormalige *NSYNC-lid. "Het is fijn een partner te hebben in dit soort situaties", sloot Bass af.