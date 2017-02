Sterren reageren op enveloppegate van Oscars

Warren Beaty zegt zelf over het incident: "Dit is wat er gebeurde. Ik opende de enveloppe en ik las op het kaartje Emma Stone, La La Land. Daarom keek ik zo lang naar Faye. Ik wilde niet grappig zijn." Presentator Jimmy Kimmel bevestigde tijdens de aftershow van ABC dat Warren Beatty de enveloppe voor beste actrice had gekregen in plaats van beste film. Kimmel: "Ik ken niet het hele verhaal, maar ik weet wel dat er 'beste actrice' op de enveloppe stond. Dat zorgde voor de verwarring. Warren liet me het kaartje nog zien, daarop stond 'Emma Stone, La La Land'. Hij stond perplex, net als iedereen."

Actrice Emma Stone, die eerder op de avond al een beeldje voor beste actrice had gewonnen voor haar rol in La La Land, vertelde backstage aan People dat ze zelf haar kaartje voor beste actrice had gehouden. Er was dus een kopie in omloop. "Ik hou van Moonlight en ik ben blij voor ze. Het was verbazingwekkend om aanvankelijk te horen dat La La Land had gewonnen. We hadden graag de Oscar voor beste film willen ontvangen. Ik weet niet wat er precies gebeurde, want ik had zelf het kaartje voor beste actrice in een hoofdrol bewaard. Ik denk dat iedereen nog in verwarring is. Blij, maar ook verward. Iedereen is blij voor Moonlight, want het is een geweldige film."

Het was Jordan Horowitz, producent van La La Land, die het dankwoord van regisseur Damien Chazelle afkapte. Hij informeerde het publiek over de gemaakte blunder en riep Moonlight tot winnaar uit. Tegen E! News zegt Horowitz: "Er was achter de schermen een toneelknecht die alarm sloeg en op zoek ging naar de juiste enveloppe. De cast van La La Land vierde de overwinning toen al op het podium. Het was duidelijk dat we een probleem hadden. Uiteindelijk vonden ze de juiste enveloppe."