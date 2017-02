Nicole werd kort in beeld genomen toen ze klapte, maar de manier waarop ze haar handen hield zorgde voor opschudding. Op sociale media werd direct de draak gestoken met de Australische.

SOMEONE PLEASE TEACH NICOLE KIDMAN HOW TO CLAP pic.twitter.com/5DQFR3M0VV — #1 Rachel ✨ (@rachel) 27 februari 2017

.@rachel Nicole Kidman and Steve McQueen are cut from the same clapping cloth pic.twitter.com/TDqxOlwRbd — Taylor Bryant (@tay11090) 27 februari 2017

Nicole Kidman clapping like Edward Scissorhands pic.twitter.com/SzSiCiNz5n — Daniel (@_DHearn_) 27 februari 2017

Nicole was zelf genomineerd voor haar rol in Lion, maar de prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Viola Davis, die het felbegeerde beeldje kreeg voor haar rol in Fences.