Hadewych: mislopen Oscar begrijpelijk

Hoewel ze het enorm jammer vindt, is het een begrijpelijke uitslag, zo reageerde de actrice bij RTL. "Ik denk dat er een politiek statement is gemaakt", aldus Hadewych, die desondanks 'ontzettend dankbaar' voor het hele avontuur is.

The Salesman van de Iraanse filmmaker Ashgar Farhadi won vermoedelijk mede dankzij het door de Amerikaanse president Donald Trump ingestelde inreisverbod. Iran behoort tot de zeven landen die volgens Trump een substantiële dreiging voor de VS vormen. Daardoor weigerde Farhadi 'uit respect voor zijn landgenoten' bij de uitreiking te zijn.

De Duitse komedie Toni Erdmann gold lange tijd als favoriet voor de Oscar voor beste buitenlandse film. In deze film speelt Hadewych een bijrol. Tijdens de show zat ze overigens niet in de zaal waar de prijzen werden uitgereikt. "Ik zat 200 meter verderop. We waren heel dichtbij", aldus de actrice.

Dat het op het einde van de show misging toen La La Land per ongeluk werd uitgeroepen tot beste film, vond Hadewych 'heel bizar'. "Er liep ineens een man met een oortje en een microfoontje op het podium. Het had iets engs. Er gaat iets mis zeiden we tegen elkaar", aldus de actrice. "Het is verschrikkelijk maar ook wel gaaf. We zijn allemaal mensen."