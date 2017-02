Dat maakte de band maandagavond bekend in RTL Late Night.

De show zal in het teken staan van het nieuwe album Rolling With The Punches, dat later dit jaar uit moet komen. Fans die kaarten kopen, krijgen de nieuwe muziek van Di-rect als eerste te horen.

Di-rect vierde in augustus zijn vijftienjarig bestaan met een concert op het strand van Scheveningen.