Trump: Oscars waren een beetje sneu

In een interview op zender Fox dat dinsdag wordt uitgezonden, beschuldigt de president de producenten ervan gevoeligheden rond ras te misbruiken. "Het lijkt erop dat de andere kant, altijd als ze hard verliezen, dan halen ze de rassenkwestie aan", zegt hij volgens Deadline in het gesprek. "Ik heb het jarenlang zien gebeuren. Ik heb het ze tegen Ronald Reagan zien gebruiken, ik heb het ze tegen zo veel andere mensen zien gebruiken."

Het politieke klimaat in de VS en Trump in het bijzonder werden een aantal keer aangehaald tijdens de uitreiking van de Academy Awards. Zo 'bedankte' presentator Jimmy Kimmel de president in zijn openingsspeech. "Weten jullie nog dat vorig jaar de Oscars racistisch leken? Dat is nu over. Dankzij hem!"

Blamage

Tegenover Breitbart suggereerde Trump eerder dat als de organisatie achter de Oscars zich niet zo met politiek beziggehouden had, ze hun zaakjes beter op orde hadden kunnen krijgen. Hij verwees daarmee naar de blamage aan het eind van de Oscaruitreiking, waarbij de aankondigers van de winnaar voor beste film een verkeerde envelop in handen kregen en daardoor La La Land onterecht als winnaar uitriepen. Moonlight werd door de Academy daadwerkelijk gekozen als beste film van het afgelopen jaar.

"Het was een beetje sneu. Het deed afbreuk aan de glamour van de Oscars. Het voelde niet als een glamoureuze avond. Ik ben eerder bij de Oscars geweest, en deze keer miste het iets speciaals", aldus de president.