Het was niet de eerste keer dat Darren February op dievenpad ging, zo meldt de BBC. Hij werd volgens de aanklager al voor 37 eerdere inbraken veroordeeld. De Brit zit momenteel een gevangenisstraf uit van 8,5 jaar wegens roekeloos rijden met dodelijke afloop: vlak na de inbraak kwam een motorrijder om het leven door toedoen van February.

De dief sloeg toe toen de beveiligingsmedewerker van de familie Cowell, die op het moment van de inbraak lag te slapen, naar het toilet ging. Zijn buit haalde hij uit een openstaande kluis. In een statement dat in de rechtbank werd voorgelezen, liet Simon weten dat de brandkast niet afgesloten was, omdat zijn vriendin Lauren de volgende ochtend een vroege vlucht moest halen en zachtjes haar sieraden wilde pakken.

Woensdag wordt in de rechtbank bepaald welke straf de inbreker opgelegd krijgt.