Yolanthe: Reunited was heftig en intens

In Reunited brengt Yolanthe mensen samen die elkaar - door de wet, oorlog, adoptie, tralies of ziekte - jaren niet hebben gezien. "Dit programma was een bijzondere levenservaring voor mij. De opnames waren heftig en intens. Ik ben me des te meer gaan beseffen wat ik heb en wat het betekent om iemand te moeten missen.”

Zelf is Yolanthe vanwege een erfenis gebrouilleerd met haar zus. "Het is geen oorlog en er is geen haat van mijn kant. Maar omdat ik degene ben die bekend is, is het van ‘Yolanthe heeft gebroken met haar zus’. Terwijl zij geen contact meer met de familie wil. Ik gun haar een goed leven en hoop dat het ooit weer goed komt.”

Emotioneel

De 31-jarige actrice stopte naar eigen zeggen haar ziel en zaligheid in het programma, waarvoor ze de hele wereld over reisde. "Ik was erg onder de indruk en het was emotioneel pittig om voor iemand te zorgen die zijn dierbare al zo lang niet had gezien. Ik heb nog nooit in mijn leven mensen zo gelukkig gezien als ze elkaar dan in de armen vlogen en ik ben blij dat ik daar een rol in heb mogen spelen.”

Toch is Reunited anders dan bijvoorbeeld Vermist of Spoorloos: "Ik vraag me dan altijd af wat er daarna gebeurt. Bij Reunited laten we juist dat hele proces naar de hereniging toe én daarna zien. Hoe komt iemand weer thuis? Hoe voelt iemand zich dan? Zo was er een vrouw dat zo gespannen was om haar dochter na 48 jaar weer in haar armen te sluiten. Hierna was ze een compleet ander mens en zag ze er twintig jaar jonger uit.”