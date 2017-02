Eerder was al bekend dat onder anderen Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Norah Jones en Jamiroquai naar de 42e editie van het evenement komen. Ook Cory Henry, Typhoon met Jef Neve, Wayne Shorter Quartet with Casco Philharmonic en Kamasi Washington and The Next Step te zien op North Sea Jazz.

Mojo Concerts maakt binnenkort meer namen bekend. De kaartverkoop is al begonnen, al zijn de weekendtickets al uitverkocht.