Oscarwinnaar Moonlight naar meer bioscopen

In totaal heeft Moonlight in een maand tijd 150.000 bezoekers getrokken. Daarmee is de winnaar van de Oscar voor beste film nu al succesvoller dan zijn twee voorgangers, de films Spotlight en Birdman die de afgelopen twee jaar deze prijs kregen toebedeeld.

Moonlight vertelt over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandsbuurt in Miami. Het drama won drie Oscars; naast film van het jaar werden ook regisseur-scenarist Barry Jenkins en bijrolacteur Mahershala Ali (House of Cards) bekroond. Jenkins bezocht eind januari het Filmfestival Rotterdam, waar Moonlight zijn Nederlandse première beleefde.

Het was trouwens bij de uitreiking een paar minuten onduidelijk of Moonlight daadwerkelijk tot beste film werd uitgeroepen. Door een foute envelop noemden de presentatoren eerst La la Land als beste film. Na een paar minuten en veel commotie op het podium werd deze fout hersteld.