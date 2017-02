Tatort-acteur Martin Lüttge (73) overleden

Lüttge werd beroemd in de Duitse krimiserie Tatort, waarin hij in het begin van de jaren negentig de rol van commissaris Bernd Flemming speelde. Desondanks heeft de acteur, die ook 94 afleveringen te zien was in de ZDF-serie Forsthaus Falkenau, er nooit een geheim van gemaakt terug te willen keren in het theatervak. Zo verliet Lüttge na vijftien afleveringen Tatort, om zich te richten op zijn 'oude liefde'.

Lüttge was acteur, regisseur en schrijver en woonde jarenlang in Theaterhof Priessenthal in Mehring, dat hij in 1978 oprichtte. De familie van Lüttge doet geen uitpsraken over de doodsoorzaak van de acteur.