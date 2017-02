Pom (the great) is de derde film van regisseur Jonas Klinkenbijl. Het deels geanimeerde verhaal vertelt over Pom, die in zijn fantasie het lef zoekt om te vertellen wat hem dwarszit. De opnames van de film vinden komende zomer plaats.

Regisseur Klinkenbijl is een crowdfunding gestart om de film te kunnen maken. Via de website Cinecrowd hoopt hij binnen een paar weken 15.000 euro in te zamelen. Cinecrowd is een van de grootste en succesvolste digitale platformen die makers films helpt te financieren.

Minis was recent onder meer te zien in de voor een Oscar genomineerde Duitse komedie Toni Erdmann.