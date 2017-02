premium

Kate bezoekt Ronald McDonald Huis

22 min geleden

FOTO'S - Patiëntjes van het kinderziekenhuis Evelina in Londen kregen dinsdag de hertogin van Cambridge op bezoek. Kate bezocht in de ochtenduren het bijbehorende Ronald McDonald Huis en sprak daar de ouders die in het huis verblijven terwijl hun kind in het kinderziekenhuis Evelina ligt.