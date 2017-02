Koningin Elizabeth heropent oud klooster

Het Charterhouse werd geopend in 1348 als onderkomen voor de Britse orde der Kartuizers. Het terrein bij het klooster deed ook lange tijd dienst als begraafplaats tijdens de pestepidemieën in de veertiende en vijftiende eeuw.

Het complex is ruim vier eeuwen niet toegankelijk geweest voor gewone bezoekers, maar heropent na een renovatie toch weer zijn deuren. Zowel het klooster als de begraafplaats kan worden bezocht.

Ook is er in de kapel een museum ingericht over de geschiedenis van het Charterhouse. Hier is onder meer een skelet te zien van een slachtoffer van de pest. De overblijfselen uit de veertiende eeuw werden onlangs gevonden tijdens werkzaamheden aan een spoorlijn in het centrum van de stad.