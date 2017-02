Omstanders vertellen aan The Sun dat de duurste voetballer aller tijden op een 'arrogante manier' weigerde zijn naam op een sleutelhanger te zetten. Videobeelden laten zien dat twee jongens op de voetballer afstappen, waarna vrienden en personeel van het restaurant hen proberen tegen te houden

"Het liep al snel uit de hand en het leek erop alsof er rake klappen zouden gaan vallen", vertelt een ooggetuige aan het Britse Dagblad. "De jongens waren woedend dat Pogba het in zijn hoofd haalde om 'nee' te zeggen tegen hun verzoek om een handtekening."

Verdwenen

Volgens de bron was de 23-jarige Fransman, die bij zijn club naar verluidt 290.000 pond (ruim 340.000 euro) per week opstrijkt, uit eten met vrienden en voelde hij zich ongemakkelijk door alle aandacht. "Ze deden wanhopig hun best om bij Pogba in de buurt te komen en het had evengoed kunnen escaleren. Gelukkig konden ze door verschillende mensen worden tegengehouden"

De politie van Greater Manchester laat aan The Sun weten: "We kregen vorige week maandag, rond 23.40 uur, een melding van een opstootje in een restaurant. Toen een agent terugbelde werd er niet opgenomen en zijn wij vervolgens naar het restaurant gegaan. Toen wij arriveerden, waren de betrokkenen inmiddels allemaal verdwenen."

The Sun heeft zowel het restaurant als Manchester United benaderd voor commentaar.