Het feestvarken is al een tijdje op de hoogte van het verjaarscadeau. "Harlem houdt een heel speciaal plekje in mijn hart en ik ben zeer vereerd dat ik er nu ook een speciaal plekje heb. Een bibliotheek is een plaats voor mensen om bijeen te komen, over hun wereld te leren en nieuwe ideeën te ontdekken. Ik hoop dat als mensen komen naar de plaats die mijn naam zal dragen, zij er geïnspireerd zullen worden om te leren over de dingen die ik het meest heb nagestreefd: muziek, schrijven en sociale gerechtigheid."

Harry werd vooral bekend door calypsonummers als Banana Boat Song, Island in the Sun en Matilda. Hij speelde ook in tientallen films. Hij is erg politiek geëngageerd. Ook toen hij precies veertien jaar geleden in Den Haag optrad, beëindigde hij zijn show met een politiek statement, toen tegen de oorlog tegen Irak.

Belafonte gaf recent een uitgebreid interview aan The New York Times: "Deze laatste periode van mijn leven is absoluut fascinerend voor me. Het is alsof ik van buiten naar een verhaal kijk, terwijl ik geen idee heb van de volgende bladzij, niets."