Vervolg op animatie Trolls in de maak

Anna Kendrick en Justin Timberlake keren terug als de stemmen van Poppy en Branch. De figuurtjes, die qua karakter totaal niet op elkaar lijken, beleefden in het eerste deel met z'n tweeën een avontuur wanneer ze hun ontvoerde trollenvriendjes proberen te redden. Waar het vervolg over gaat, is nog niet bekend.

Trolls leverde vorig jaar wereldwijd zo'n 339 miljoen dollar op. Het nummer Can't Stop The Feeling van Justin Timberlake, dat afkomstig is uit de film, werd een hit en pakte bovendien een Oscarnominatie voor beste filmlied.

De Nederlandse stemmen van Poppy en Branch werden ingesproken door Sharon Doorson en Waylon.