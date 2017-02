In november werd bekend dat de Italiaanse Beatrice zwanger was. Ze trouwde in juli 2015 met Pierre (29), het jongste kind van prinses Caroline van Monaco. Zij is voor de vierde keer oma geworden.

Pierre is zevende in de lijn van troonopvolging in Monaco. Eerder had Beatrice al in een interview aangegeven dat ze uit een groot gezin komt en ook zelf graag kinderen wil.