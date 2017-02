Partner George Michael deletet Twitteraccount

Sinds de dood van George zocht Fadi regelmatig Twitter op om zijn emoties te uiten of geruchten de kop in te drukken. Zo ontkende hij vorige week nog met klem dat hij niet naar de begrafenis van de zanger zou mogen. "Ik word niet geweerd van de begrafenis. Niets van dit is waar", schreef Fadi in kapitalen. "Het is niet waar, het is niet waar, niet waar, niet waar."

Vorige week werd in Britse media gespeculeerd over een ban die Fadi Fawaz van de familie van George zou hebben gekregen. Of het verwijderen van zijn Twitteraccount daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. De 43-jarige Fadi was degene die George op eerste kerstdag levenloos in zijn bed aantrof.