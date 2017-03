Beyoncé moest afgelopen week op doktersadvies haar geplande optredens tijdens het festival afzeggen. De zangeres maakte begin deze maand bekend dat ze zwanger is van een tweeling. Ze zegde daarbij gelijk toe in 2018 wél te komen optreden op het festival.

Coachella vindt plaats gedurende twee opeenvolgende weekenden in april. De optredens van Beyoncé stonden gepland op de zaterdagavonden, 15 en 22 april. De zangeres zou de eerste vrouwelijke headliner zijn geweest sinds Björk in 2007. De organisatie van het festival was er dan ook veel aan gelegen een vrouwelijke vervanger te vinden.

Eerder dinsdag deden geruchten de ronde dat Daft Punk Beyoncé zou vervangen. Onder meer Playboy meldde de komst van het electroduo, maar trok die voorspelling in na het bericht van Billboard over Lady Gaga.