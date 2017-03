Wie de gelukkig bruid is, is niet duidelijk. De Fast and the Furious-ster noemt zijn kersverse echtgenote niet bij naam in de post. Volgens E! is de romance vrij recentelijk begonnen; het stel werd pas in december voor het eerst samen gefotografeerd, op een liefdadigheidsevenement in Atlanta.

Mark 10:8 And the two will become #OneFlesh | - Mr & Mrs Gibson....... #MyBlackQueen #GrownManSeason Een bericht gedeeld door TYRESE (@tyrese) op 28 Feb 2017 om 3:10 PST

Tyrese was eerder getrouwd met Norma Mitchell. Het stel ging in 2009 na twee jaar huwelijk met flinke ruzie uit elkaar. Na jaren voogdijstrijd om hun nu 9-jarige dochter Shayla, begroeven Norma en Tyrese afgelopen zomer de strijdbijl.