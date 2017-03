"Heb ik het toch tot Harvard geschopt", grapte Rihanna bij de uitreiking. In haar toespraak vertelde ze volgens People dat ze er al van kinds af aan van droomt om anderen te helpen. "Ik weet nog dat ik op televisie spotjes zag met kinderen in nood, die je dan kon helpen door 25 cent te doneren. Ik zei toen al: 'als ik later groot ben, word ik rijk zodat ik kinderen over de hele wereld kan helpen'. Ik had alleen nooit gedacht dat ik als tiener al in die positie zou verkeren."

Rihanna richtte in 2012 de naar haar grootouders vernoemde Clara Lionel Foundation op, die studiebeurzen uitreikt aan kinderen in arme landen. Ze zet zich ook in voor de strijd tegen aids, waarvoor ze onder meer een voorlichtingsvideo opnam met de Britse prins William. Daarnaast financierde ze een borstkankercentrum in een ziekenhuis in haar thuisland Barbados.