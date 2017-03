Dat Corgan en Cobain rivalen waren, was algemeen bekend. De The Smashing Pumpkins-zanger heeft (voordat ze trouwde met de Nirvana-zanger) ook gedatet met Courtney Love. Nu spreekt hij zich uit over hoe het succes van de albums Nevermind (Nirvana) en Ten (Pearl Jam) een negatieve impact had op zijn mentale gesteldheid. De twee albums overschaduwden Pumpkins-debuutalbum Gish compleet.

"Ons album was succesvol en dat waren we aan het promoten, maar toen kwam Nevermind uit en die was zoals iedereen weet een megahit. Daarna kwam Ten uit en ook die was geweldig", zegt Billy in een podcast van Amy Jo Martin's Why Not Now. "In een kort tijdsbestek ging ik van succesvol naar niet relevant. Ik raakte in een vreemde depressie. Het voelde alsog iets mij werd ontnomen en ik was daar niet klaar voor."

Hij vervolgt zijn verhaal: "Mijn depressie duurde erg lang en ik kon geen nummers meer schrijven. Ik had een innerlijke strijd en het leek behoorlijk op een suïcidale vorm van depressief; ik kon mijn gevoelens niet in bedwang houden. Ik kwam op een keerpunt: óf ik sprong uit het raam, óf ik ging mijn leven veranderen. Ik weet dat het dramatisch klinkt, maar zo is het wel gegaan."