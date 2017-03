Prins Charles: geen prei, wel narcis

De narcis is met de al veel eerder in zwang geraakte prei het nationale symbool van het prinsdom dat de oorspronkelijk uit Wales afkomstige heilige David als patroonheilige heeft. De feestdag van St David - of in het Welsh, Dewi Sant - is 1 maart, de dag waarop hij volgens overlevering in 589 overleed.

Of prins Charles woensdag ook een rauwe prei heeft gegeten, zoals traditie bij de Welsh Guards op St David's Dag, vermeldde Clarence House niet.