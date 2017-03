Stapel is niet alleen erg druk met zijn eigenlijke werk, maar hij is daar extra energie aan kwijt doordat hij nog steeds erg veel last ondervindt van een gescheurde pees in een been. "Ik heb hechtingen van 16 centimeter. De arts die me behandelde zei ook: dat komt niet vaak voor", aldus Stapel. Hoe hij de pees scheurde, weet Stapel eigenlijk niet eens precies: "Ik zat opeens op de grond en gilde het uit van de pijn."

Het volledige herstel kan wel een jaar duren, zo is de acteur voorspeld. "Ik ga alles op krukken of in een rolstoel doen, ook een rol in Flikken Rotterdam en die in een speelfilm straks." Die film gaat over de Friese koning Radboud. De rol die Stapel zal spelen in het muziektheaterstuk Pinkpop, met de Limburgse band Rowwen Hèze, is ook al aangepast aan de situatie.

Van Santen

Van Santen heeft intussen erg veel zin in het juryvoorzitterschap voor De Gouden Strop. "Voor mijn werk ben ik bezig met reële misdaad en nu mag ik ’s avonds en in het weekend ook nog eens in het beste van het beste duiken van de fictieve misdaad. Ik verheug me op de strijd tussen de beste plots, meest huiveringwekkende ontknopingen en angstaanjagende karakters en het is best fijn dat er deze keer geen echte slachtoffers vallen. Als kind verslond ik boeken, nu schiet het lezen er vaak bij in. Deze jury-plek is het beste excuus om weer fanatiek te gaan boekenwurmen."

De Gouden Strop, een prijs van 10.000 euro, wordt dit voorjaar voor de dertigste keer uitgereikt.