Lorde hintte afgelopen week al op haar aanstaande comeback, maar nu is het hoge woord er echt uit. "Ik ben zo blij dat ik het eindelijk kan aankondigen", twittert de zangeres. "Ik ben enorm trots op dit nummer. Het is heel anders en verrassend. Het is complex, grappig, triest en vrolijk en het maakt je aan het dansen."

Green Light is de eerste nieuwe muziek die Lorde uitbrengt sinds haar debuutalbum Pure Heroine in 2013.