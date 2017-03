Foto’s jonge Trudeau gaan viral

De 45-jarige vader van drie valt zelfs zo erg in de smaak dat er fanpages zijn opgericht, liedjes geschreven en ladingen tweets waarin er op flirtende wijze avances worden gemaakt. Dit meldt CNN.

Nog geen week geleden ging het internet al los om de billen van de populaire Justin. Waarover een fan op Twitter schreef: „Ik leef momenteel voor Justin Trudeaus kont.”

How I Failed My Midterms by Spending an Entire Day Doing Literally Nothing Besides Staring into the Eyes of Young Justin Trudeau pic.twitter.com/yHOKIntcTL