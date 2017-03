Haakon ondersteunt Vluchtelingenwerk

Voor de eerste keer was daarbij Vluchtelingenwerk, de Noorse organisatie die in meer dan dertig landen op verschillende manieren hulp biedt aan vluchtelingen. Haakon is daarvan net beschermheer geworden.

"We zijn dankbaar dat de kroonprins bereid is onze beschermheer te worden. We zien het als belangrijke erkenning van ons dagelijks werk om mensen te helpen die van huis en haard zijn verdreven door oorlog, geweld of natuurrampen", aldus secretaris-generaal Jan Egeland in een verklaring woensdag.

"De kroonprins deelt onze waarden en steunt onze inzet voor jongeren", zei Egeland. 'Flyktninghjelpen' of in het Engels, de 'Norwegian Refugee Council', telt 5000 medewerkers en werkt in landen als Afghanistan, Colombia, Syrië en Soedan.