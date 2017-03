Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Waylon worstelde met stemproblemen

1 uur geleden

Waylon worstelde vorig jaar lange tijd met stemproblemen. Daardoor kwamen zelfs de concerten die hij in november gaf in Ahoy in gevaar, zo onthulde de zanger woensdagavond.