De 52-jarige Miss Congeniality-actrice scheidde in 2010 van Jesse James nadat bleek dat hij vreemd was gegaan. Ze adopteerde in 2010 haar zoon Louis (7) en in 2015 adopteerde ze haar dochter Laila (4). Over beide kinderen heeft ze de volledige voogdij.

Haar huidige vriend en fotograaf Bryan Randall heeft nog wel wat bedenkingen. "Bryan is nog niet eerder getrouwd geweest en het is zeker iets wat hij graag wil", zegt een ingewijde. "Maar hij heeft zo zijn bedenkingen gezien het verleden van Sandra", vervolgt de bron.

Vriendin van Sandra Bullock, actrice Jennifer Aniston zou recent met het stel hebben afgesproken en ze van huwelijksadvies hebben voorzien. "Jen wees erop dat ze nu al samenwonen en dat er niet wezenlijk veel zal veranderen", vertelt een ingewijde. Randall zou inmiddels ook goed liggen bij de kinderen van Bullock. "Hij heeft de rol van een vader aangenomen. Hij houdt van ze al waren het zijn eigen kinderen".