Het album Amigo is de opvolger van Passing Through, dat in 2014 de eerste plek in de Nederlandse albumcharts veroverde en de hit In Your Arms voortbracht. De single Amigo van het nieuwe album kwam al in augustus uit. Op 7 oktober 2017 speelt Chef'Special hun grootste show ooit in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daarna vertrekt de band naar de Verenigde Staten om te werken aan hun doorbraak aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.

Vorig jaar zomer verzorgde Chef'Special het voorprogramma tijdens de Amerikaanse tournee van het duo Twenty One Pilots. Van mei tot augustus speelden ze in 47 arena's in de Verenigde Staten.