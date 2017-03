Recht tegenover Reunited programmeerde NPO1 het nieuwe debatprogramma De stelling van Nederland van Jort Kelder. Naar deze live-uitzending keken 1.059.000 kijkers, goed voor een achtste plaats in de ranglijst van best bekeken tv-programma's. In de eerste aflevering van De stelling van Nederland leidde Jort een discussie in Rotterdam aan de hand van de stelling 'Is dit mijn Nederland nog wel?'

De meeste kijkers, ruim 2 miljoen, stemden woensdagavond af op het NOS Journaal. Naar Pauw en Jinek De Verkiezingen keken ruim 1,1 miljoen mensen, RTL Late Night kwam niet verder dan 641.000 kijkers.