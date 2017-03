Singer-songwriter Andy Grammer wordt vader

De 33-jarige Honey, I'm Good-zanger en Aijia trouwden in 2012. "Aan beide kanten van onze familie wordt dit het eerste meisje, dus voor iedereen is het het erg fijn nieuws", zegt de aanstaande vader tegen People.

Andy hield aanvankelijk geen rekening met de komst van een dochter. "Toen de arts me vertelde 'je krijgt een meisje' dacht ik 'wat?' Het is informatie die je verandert."

Andy Grammer's meest recente single Fresh Eyes stond tot begin dit jaar dertien weken in de Nederlandse Singles Top 100. In de Verenigde Staten is zijn grootste hit Honey I'm Good, waarmee hij de negende plaats haalde in de Billboard Top 100.