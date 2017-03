Beveiliging voor falende accountants Oscars

Volgens TMZ zijn de bedreigingen zo ernstig dat Brian, Martha en hun families bewaakt worden door bodyguards. De recent geuitte bedreigingen waren van dien aard dat PWC, hun werkgever, de beveiliging heeft ingehuurd.

Martha Ruiz en Brian Cullinan hadden de taak gekregen om de uitreiking in goede banen te leiden, maar dat mislukte op het einde van de show toen Cullinan per ongeluk de verkeerde enveloppe meegaf aan uitreikers Warren Beatty en Faye Dunaway. Daardoor werd La La Land in plaats van Moonlight uitgeroepen tot beste film.