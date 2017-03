Hanks schenkt koffiemachine aan journalisten

"Voor het journaille in het Witte Huis. Blijf strijden voor Waarheid, Gerechtigheid en de Amerikaanse Waarden", stond op een met een typemachine geschreven briefje, waar de Saving Private Ryan-acteur aan toevoegde: "Vooral voor de Waarheid." Tom is een groot liefhebber van ouderwetse typemachines.

Verschillende journalisten konden de geste van Hanks wel waarderen en twitterden foto's van het apparaat en het briefje.

Het was niet de eerste keer dat de meervoudig Oscarwinnaar een espressomachine naar de parlementaire verslaggevers in Washington stuurde. De traditie startte in 2004, toen hij voor het eerst een koffieapparaat in de perskamer liet bezorgen.