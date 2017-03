Complimenten voor Dawn French op social media

Dawn was in het programma om te vertellen over haar nieuwe programma Little Big Shots, een soort talentenjacht voor kinderen. Daarna vertelde ze ook dat er een nieuw boek van haar uitkomt. "Volgend jaar, zo rond mijn zestigste verjaardag", zei ze er plompverloren bij.

Die opmerking zorgde voor veel reacties. Veel mensen willen niet geloven dat Dawn, bij ons bekend van haar programma’s met Jennifer Saunders en de serie The Vicar Of Dibley, volgend jaar zestig wordt. Ze kan het zelf ook maar nauwelijks geloven. "Hoe heeft dat kunnen gebeuren", vroeg ze zich dan ook af. Dawn vertelde dat ze vroeger zestigers maar raar vond.

Op Twitter spraken veel fans haar Dawn bewonderend over de 59-jarige vrouw. "Ik hoop dat ik ook zo ben als ik zestig wordt", schreef iemand. Van andere twitteraars kreeg ze complimenten over haar uiterlijk en haar spirit. Een van haar fans schreef dat het een doel wordt om op net zo’n goede manier oud te worden als Dawn.