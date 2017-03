Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Romy Monteiro ten huwelijk gevraagd!

1 uur geleden

Romy Monteiro gaat trouwen! De musicalster is ten huwelijk gevraagd door haar vriend Django van Rijn, die voor haar op de knieën ging nadat hij was teruggekeerd van een week afzien in het kader van zijn mariniersopleiding.