Bruce Forsyth vijf dagen op intensive care

43 min geleden

De Britse televisiepresentator Bruce Forsyth heeft de afgelopen vijf dagen op de intensive care doorgebracht. De voormalige co-presentator van de Britse tv-show Strictly Come Dancing werd in het weekend met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij had een ernstige luchtweginfectie.