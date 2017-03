Sarah Nauta genoot van tijd op Disney-set

Dat was nog een hele opgave voor de achttienjarige zangeres en actrice. "Ik was vijf weken weg, ook van school, en dat net in mijn examenperiode." vertelt ze aan BuzzE. In The Lodge, dat vanaf zondag ook in Nederland te zien is op Disney Channel, speelt Sarah Lori die meewerkt aan een realityserie. "Ze is ambitieus en werkt heel hard, ze doet alles voor haar baan. Wat dat betreft lijken we wel op elkaar."

Toch hoopt Sarah dat ze op één punt wel verschilt van haar personage. "De buitenlandse kijkers vonden Lori maar sneaky." In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werd het eerste seizoen van The Lodge eind vorig jaar al uitgezonden. "Ze wilden haar zelfs weg hebben. Het was leuk om te merken dat de serie zo serieus wordt genomen, maar ik hoop toch dat de Nederlandse kids me wat aardiger vinden. En ik hoop dat ze weten dat ik een rol speel en niet echt zo ben!"

Zo veel groter

Haar bijrol in The Lodge was een behoorlijke uitdaging voor Sarah, die nog niet veel acteerervaring had voor Disney haar vroeg auditie te doen. "Ik was de enige op de set die Engels niet als moedertaal heeft. Ik heb drie extra lessen gehad, maar had op de set geen coach of andere ondersteuning. Ik heb de andere acteurs om hulp gevraagd en gezegd dat ze het aan moesten geven als het niet goed ging. Dat deden ze gelukkig ook, iedereen was heel lief voor me."

Die taalbarrière maakte de opnamen voor Sarah 'onwijs moeilijk', maar 'tegelijkertijd ook wel tien keer bijzonderder'. "Zo’n internationale set is heel gaaf. Ik ben vijf weken in Belfast geweest, waar een prachtige grote villa was afgehuurd. Het was heel cool om mee te maken, het is zo veel groter dan een Nederlandse set."

Waarom Disney juist voor Sarah koos, snapt ze nog steeds niet. "Maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat ze dat hebben gedaan. Ik heb me voorgenomen bezig te blijven met Engels, zodat ik internationale castings kan doen." Een rol in het tweede seizoen van The Lodge, dat momenteel wordt opgenomen, zat er voor Sarah niet in. "Hebben de internationale kijkers toch hun zin gekregen", grapt ze. "Voor de rol is het goed dat ik eruit ben, maar ik zou heel graag nog eens op zo’n grote set willen staan."